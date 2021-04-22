الأحد.. وزيرا التخطيط والمالية أمام "النواب" لإلقاء البيان المالي للموازنة العامة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، جلساته العامة، الأحد المُقبل، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة طبقًا لجدول أعمال الجلسة.





ومن المُقرر، أن تشهد الجلسة العامة، الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20212022.





وتشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 20212022.





وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021- 2022، إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021 - 2022، العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة.



