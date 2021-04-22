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وزير الري الأسبق: بيان إثيوبيا حول استئناف المفاوضات مضيعة للوقت

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:15 ص
محمد نصر الدين
محمد نصر الدين
مصطفى الملاح
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قال الدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن بيان الخارجية الإثيوبية الذي اقترحت فيه عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الافريقي لإنهاء حالة الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة "مضيعة للوقت" ومماطلة لكسب الوقت، ولن تسفر عن أية حلول ترضي جميع الأطراف وتحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقال "نصر الدين" - في تصريح خاص لـ"الفجر" - إن مطالبة مصر بدخول الوساطة الدولية ليست تشكيكًا في الاتحاد الافريقي وإنما وفقًا للقانون الدولي في أصول التفاوض في الاجتماعات وتقصير الوقت والوصول للهدف.

وأوضح وزير الري الأسبق أن قضية المياه هي قضية حياة ووجود للمصريين، مشيرا إلى أن الملئ الثاني لسد النهضة ما هو إلا ضرب لمصر ولا يجوز البدء فيه إلا بعد الوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف حتى لا يحدث الضرر لمصر والسودان.

جدير بالذكر أن السفير دينا مفتي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاثيوبية أصدر بيانًا حول المفاوضات الثلاثية لسد النهضة قال فيه بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا اقترحت عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي لإنهاء حالة الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة مضيفًا أن إثيوبيا ظلت ثابتة في المحادثات الجارية بوساطة الاتحاد الإفريقي.

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وزير الري الاسبق مصر سد النهضة السودان اثيوبيا

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