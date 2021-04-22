متحدث الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا: "كل الخيارات مطروحة"



كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن هناك زيادة في نسبة إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، متابعًا: "وإذا زاد بمقدار معين تحدده وزارة الصحة ستعطي لنا الضوء الأحمر".



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن لجنة الأزمات تدرس كافة السيناريوهات في ضوء متابعة أعداد الإصابات بكورونا.



وأوضح أن هناك خيارات كثيرة، وكل الخيارات تكون مطروحة أثناء الأزمات، ولا نستبعد فرض مزيد من القيود خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "لجنة إدارة الأزمات تنعقد في أي وقت إذا استدعت الحاجة، ووزارة الصحة هي الجهة التي تحدد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من عدمه في ضوء تزايد إصابات كورونا".



