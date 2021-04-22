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شاهد.. ملخص الحلقة التاسعة مسلسل "ملوك الجدعنة"

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



*احتفل سرية وفاتن بخطوبتهم بعدما كان عنتر يتقدم لها، وبدأت الحلقة بالرقص على أغنية احمد سعد "كل يوم".


*فقد سيف العتال الوعي نتيجة جرع كثيفة من مخدر الهيروين وانتقل على اثرها العناية المركزة وكشف الطبيب عن تدهور حالته.


*قرر سفينة وسرية الهجوم على مصنع رجالة العتال ليستردوا حقوقهم من الأموال، التي أخذها منهم.


*تسلل سرية وسفينة لمصنع رجالة العتال ليستردوا حقهم وأخذ اموالهم، ولكن تابعهم مجدي والقي القبض عليهم وحبسهم في مخزن بالمصنع.


*أشغل زاهي العتال النيران في سيارة سفينة وسرية عقابا لهم على هجومهم على مصنعه ومحاولة قتل رجالته.


في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.


مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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ملوك الجدعنه مصطفى شعبان عمرو سعد

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