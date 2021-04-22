أول تعليق من حسام حسن بعد هدفه في شباك الأهلي





أبدى حسام حسن لاعب فريق سموحة والمعار لفريق أهلي طرابلس الليبي سعادته عقب الفوز على الاهلي بالدوري.





وقال حسام لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنت في كامل تركيزي في هذه المباراة، هي الاخيرة لي قبل السفر وكنت ارغب في الرحيل بصورة جيدة ومركز جيد وترك بصمة جيدة اخيرة مع سموحة قبل الانضمام لفريقي الليبي.





وأردف: كافئني الله بثلاثة نقاط لسموحة وبتقديم اداء جيد واحراز هدف معهم وامام فريق كبير مثل الاهلي احمد الله على ذلك.



