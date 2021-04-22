انتشار التعليق الحقيقي للمقدم محمد عويس على مقتل محمد مبروك عقب عرضه في "الاختيار 2"







وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحساب الرسمي للمقدم الخائن محمد عويس في تعليقه على وفاة محمد مبروك قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل

يا حبيبي يا مبروك

يا صديق واخي ورفيق الحياة

لا نزكيك علي الله

و نحتسبك من الشهداء

اللهم ارحمه واغفر له وادخله جنتك مع الشهداء والصديقين".







وأحدث مشهد قتل العقيد محمد مبروك تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر اليوم في الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" مشهد اغتيال العقيد محمد مبروك وذلك من قبل عناصر الإخوان بمساعدة المقدم محمد عويس.