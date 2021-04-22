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موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت  المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وكان ليفربول قد تعادل أمام ليدز يونايتد 1 / 1 فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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