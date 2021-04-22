بينهم 3 سائقين.. مصدر يكشف عن تفاصيل جديدة في اغتصاب فتاة بالمطرية

كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب 4 أشخاص لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة المطرية.

وقال المصدر، إن المتهمين بينهم ثلاثة يعملون سائقي ميكروباص والمتهم الرابع عامل، وبتكثيف التحريات تم ضبط اثنين منهم بنطاق المنطقة داخل منزلهم، والمتهم الثالث تم ضبطه في محافظة القليوبية حيث كان يختبئ عند صديقه.





وشهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية حيث أقدم 4 أشخاص على اغتصاب فتاة معاقة ذهنية.





وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة متهمين وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع.





وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.





وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتمكنوا من القبض على اثنين من المتهمين سائقين ميكروباص، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.