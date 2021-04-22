Advertisements

منشورات للمقدم محمد عويس من حسابه الرسمي على "فيسبوك" تثير الجدل عقب مقتل محمد مبروك

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أحدثت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وأظهرت الحلقة مدى خيانة المقدم محمد عويس للعقيد محمد مبروك وانتشر الحساب الرسمي ل"عويس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي نشر به بعض الصور التي تدل على تعاونه مع عناصر الإخوان لقتل محمد مبروك.


ودارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" حول مقتل العقيد محمد مبروك على يد عناصر الإرهاب عقب تخطيطهم لذلك واستمداد معلومات من صديقه محمد عويس والذي كان يثق به بشكل كبير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الأختيار اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ ساعتين

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انطلاق صافرات الإنذار قرب مفاعل ديمونة النووي

منذ أقل من نصف ساعة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"قتل بـ 12 رصاصة على يد عناصر الإخوان"..من هو العقيد محمد مبروك عقب التخطيط لقتله في "الاختيار 2"

شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة السابعة

شريك في اغتيال محمد مبروك.. من هو المقدم محمد عويس

"الخائن". .بدء الحلقة الثامنة من "الاختيار 2" والتي تشهد خيانة محمد عويس لـ محمد مبروك

نجاة وزير الداخلية محمد إبراهيم من الموت.. بداية الحلقة الـ8 من مسلسل "الاختيار 2"

المقدم محمد عويس يساعد عناصر الإخوان في اغتيال محمد مبروك.. الحلقة الثامنة من "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر