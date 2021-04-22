منشورات للمقدم محمد عويس من حسابه الرسمي على "فيسبوك" تثير الجدل عقب مقتل محمد مبروك





ودارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" حول مقتل العقيد محمد مبروك على يد عناصر الإرهاب عقب تخطيطهم لذلك واستمداد معلومات من صديقه محمد عويس والذي كان يثق به بشكل كبير.

أحدثت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهرت الحلقة مدى خيانة المقدم محمد عويس للعقيد محمد مبروك وانتشر الحساب الرسمي ل"عويس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي نشر به بعض الصور التي تدل على تعاونه مع عناصر الإخوان لقتل محمد مبروك.