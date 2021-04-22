"شك بتكلم شاب".. حبس المتهم بقتل زوجته بـ١٧ طعنة أمام طفلها بالوراق

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم "إبراهيم. ع. م" ٣٧ عامًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بـ١٧ طعنة أمام نجلهما بالوراق.





كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وذلك بسبب شكه في سلوكها، أن الزوج عاد من عمله قبل ميعاد الإفطار أمس الأربعاء، فوجد زوجته تتحدث في الهاتف، وعندما سألها مع من تتحدث، فانكرت، وطعنها دون أن يشعر.





وأضافت التحقيقات، أن الواقعة، حدثت أمام نجلهما الصغير، حيث إنه الشاهد على جريمة والده.





وأفاد في اعترافاته، أنه قام بطعنها عده طعنات تصل لـ١٧ طعنه، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلم نفسه للشرطة قائلًا،" كانت بتكلم في التليفون كتير".





وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها ربة منزل، ووجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.