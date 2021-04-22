محمد عبد الرحمن "توتا": برنامج رامز عقله طار لم يكن تمثيل.. ولدّي فوبيا من المناطق المرتفعة





تحدث محمد عبد الرحمن آثناء إستضافته في برنامج "نجوم رمضان أقربلك" الذي تقدمة الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم وقال :" المقلب كان حقيقي، كنت خائف كثيراً، لم أتوقع لحظة انه مقلب، الرجل الهندي كان يضحكني لأنه ذكرني برجال الصعيد، من خلال العمة التي كان يرتديها".





أستكمل توتا حديثه قائلاً :" لدي فوبيا من المرتفعات، فيوجد لدي منزل في الدور ال ٣٠ لم أستطع الصعود إليه، عندما جاءت اللحظة لأقفز من إرتفاع ١٣ متر، كنت خائف كثيراً" .







يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

كشف الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" ، عن حقيقة التمثيل في برنامج "رامز عقله طار" ، الذي يقدمه النجم رامز جلال.