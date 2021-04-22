Advertisements

اخلاء سبيل المتهمين با اغتصاب سهر الصايغ في "الطاووس"

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "الطاووس" قرار وكيل النائب العام بحبس المعتدين على أمنية (سهرالصايغ) زين وأصدقائه المعتدين عليها أربعة أيام على ذمة التحقيق.


وخلال أحداث الحلقة كلف المحامى كمال الأسطول "جمال سليمان" صديقته بدرية دانا حمدان التى تعمل فى كباريه بمهمة أن تستدرج اليوتيوبر على أحد المعتدين على أمنية، إلى منزله، وبعدها يدخل كمال الأسطول ومساعده توفيق منزله.

ثم تنتهى الحلقة بإلقاء الماء الساخن على اليويتوبر لكى يعترف بكل أسئلة كمال الأسطورة له.


وخلال الحلقة يأمر جمال سليمان جنش الميكانيكى ببطح رأسه ليبلغ عنه فى القسم ويتهمه انه هو الذى اعتدى عليه.



وخلال جلسة التحقيقات طلب المستشار ضياء شاهين أحمد فؤاد سليم، والد زين فى دفاعه عن ابنه وأصدقائه المتهمين، من القاضى بإخلاء سبيلهم، ثم يقرر القاضى بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على أن يتم التجديد لهم.


مسلسل الطاووس يُعرض على قناة النهار يوميًّا في السادسة والنصف مساء، والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشرة مساءً على قناة النهار دراما.


كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشرة مساء، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساء.


مسلسل الطاووس تدور أحداثه حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية، حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قِبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الصاروخي السوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 11 ساعة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر