اخلاء سبيل المتهمين با اغتصاب سهر الصايغ في "الطاووس"





وخلال أحداث الحلقة كلف المحامى كمال الأسطول "جمال سليمان" صديقته بدرية دانا حمدان التى تعمل فى كباريه بمهمة أن تستدرج اليوتيوبر على أحد المعتدين على أمنية، إلى منزله، وبعدها يدخل كمال الأسطول ومساعده توفيق منزله.



ثم تنتهى الحلقة بإلقاء الماء الساخن على اليويتوبر لكى يعترف بكل أسئلة كمال الأسطورة له.





وخلال الحلقة يأمر جمال سليمان جنش الميكانيكى ببطح رأسه ليبلغ عنه فى القسم ويتهمه انه هو الذى اعتدى عليه.









وخلال جلسة التحقيقات طلب المستشار ضياء شاهين أحمد فؤاد سليم، والد زين فى دفاعه عن ابنه وأصدقائه المتهمين، من القاضى بإخلاء سبيلهم، ثم يقرر القاضى بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على أن يتم التجديد لهم.





مسلسل الطاووس يُعرض على قناة النهار يوميًّا في السادسة والنصف مساء، والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشرة مساءً على قناة النهار دراما.





كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشرة مساء، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساء.





مسلسل الطاووس تدور أحداثه حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية، حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قِبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "الطاووس" قرار وكيل النائب العام بحبس المعتدين على أمنية (سهرالصايغ) زين وأصدقائه المعتدين عليها أربعة أيام على ذمة التحقيق.