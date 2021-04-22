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خالد الصاوي يحذر اهل ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد تتشاجر معها

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل اللي مالوش كبير، ذهاب الخديوى "أحمد العوضى"، إلى رفعت الذهبى "خالد سرحان" فى منزله، والحديث معه وتهديده.


و ذهب عابد "خالد الصاوى" إلى أسرة غزل "ياسمين عبد العزيز"، ووهددهم وأمهلهم 24 ساعة فقط من أجل عودة غزل له من عزبة الخديوى، وإلا تطردهم من منازلهم الذى يمتلكه وسط خوف ورعب من أسرة غزل، ثم يتصلون بغزل ويقنوعها بعودتها مرة أخرى لعابد.


وبعد ذلك تدخل قدرية "دينا فؤاد" فى خناق مع زوجها الخديوى "أحمد العوضى" بسبب اقتناعها بوجود امرأة أخرى فى حياته بحسب كلام الدجالة زغروطة "بدرية طلبة"، ثم تقابل "قدرية" "رفعت"، وتطلب منه عنوان عزبة الخديوى، وتذهب له لتجد غزل تقف مع الخديوى وتتشاجر معهم


مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

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