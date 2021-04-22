Advertisements

تعرف علي الطفلة التي لفتت انتباه الجمهور في خطوبة فاتن وسرية بـ"ملوك الجدعنة"

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
استطاعت الطفلة كارما موسى، ابنه المخرج أحمد خالد موسي خطف الأنظار وخاصة في مشاهد البكاء بعد المعاملة الجافة لوالدها احمد كشك خلال أحداث العمل وايضا ظهورها في خطوبة فاتن وسرية.


حيث كتب أحد المشاهدين: "ايه الجمال ده اول مرة اشوف البنت ديه لكن شاطرة جدا" وكتب اخر: "قطعت قلبي في الحلقة بتاعة انهارده .. دا ايه الشطارة دي .. ربنا يبارك فيها يا رب .. عسل في الكوميديا والدراما كمان".



وتلعب كارما دور ابنه الفنانة رانيا يوسف وأحمد كشك وخالها هو "سفينة" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شعبان ضمن الأحداث .



يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، عمر رزيق سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى
تعرف علي الطفلة التي لفتت انتباه الجمهور في خطوبة فاتن وسرية بـ"ملوك الجدعنة"
تعرف علي الطفلة التي لفتت انتباه الجمهور في خطوبة فاتن وسرية بـ"ملوك الجدعنة"

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة سموحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الصاروخي السوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر