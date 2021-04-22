تعرف علي الطفلة التي لفتت انتباه الجمهور في خطوبة فاتن وسرية بـ"ملوك الجدعنة"





حيث كتب أحد المشاهدين: "ايه الجمال ده اول مرة اشوف البنت ديه لكن شاطرة جدا" وكتب اخر: "قطعت قلبي في الحلقة بتاعة انهارده .. دا ايه الشطارة دي .. ربنا يبارك فيها يا رب .. عسل في الكوميديا والدراما كمان".







وتلعب كارما دور ابنه الفنانة رانيا يوسف وأحمد كشك وخالها هو "سفينة" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شعبان ضمن الأحداث .







يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، عمر رزيق سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى

استطاعت الطفلة كارما موسى، ابنه المخرج أحمد خالد موسي خطف الأنظار وخاصة في مشاهد البكاء بعد المعاملة الجافة لوالدها احمد كشك خلال أحداث العمل وايضا ظهورها في خطوبة فاتن وسرية.