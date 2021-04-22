صور جديدة من كواليس مسلسل "ضل راجل" وياسر جلال يواصل التصوير

يواصل النجم ياسر جلال، تصوير أحداث مسلسل "ضل راجل" ويشارك الجمهور بعدد كبير من الصور في كواليس التصوير كنوع من تشويق الجمهور للأحداث.





من ناحية أخري اعرب النجم ياسر جلال، عن سعادته بردود الأفعال التي تصل له عن المسلسل ويؤكد أن هناك العديد من المفاجآت في العمل.





وكان النجم ياسر جلال، قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.





وكانت تعليقات الجمهور علي تويتر: "المسلسل رائع واداء ياسر جلال متميز" وكتب اخر: "ليه ياشهد عملتي كده" وكتب اخر: "ياسر جلال الاب حسيت أنه ابويا" ودعا آخر له أن يلتقي بفاعل هذه الجريمة في ابنته.





مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.