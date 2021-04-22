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فرج عامر: حسام حسن أفضل مهاجم في مصر

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن أي فوز أو تعادل مع الأهلي هو تاريخي، وذلك بعد الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال فرج خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قدمنا مباراة تاريخية أمام الأهلي، الحكم كان عادلا بنسبة 98%".

وأكمل: "لاعبو سموحة استغلوا الفرصة ونجحوا في الفوز على الأهلي"

وتابع: "حسام حسن أحسن مهاجم في مصر ويملك الإرادة، سجل هدفا في مرمى أحسن حارس في أفريقيا وراوغ اثنان من لاعبي الأهلي الدوليين".

وأتم: "توقعت الفوز على الأهلي ووصفت سموحة بسيرينا الشقيقة الصغرى لفينوس ويليامز".

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