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الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الصاروخي السوري

الخميس 22/أبريل/2021 - 02:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخ أرض - جو من داخل سوريا وسقط جنوب إسرائيل، لافتا إلى أن الصاروخ السوري الطائش لم يصب مفاعل ديمونة ولم يقترب منه.

وأضاف: "لا خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري، وهاجمنا بطاريات صواريخ في سوريا ردا على الهجوم الصاروخي".

إلى ذلك، أفاد الإعلام السوري، بإصابة 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على محيط دمشق.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في قرية بالقرب من المفاعل النووي الإسرائيلي.

وأفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة أبو قرينات قرب مفاعل ديمونة النووي.

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الكلمات المفتاحية

مفاعل إسرائيل سوريا إسرائيل

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