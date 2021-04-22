الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الصاروخي السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخ أرض - جو من داخل سوريا وسقط جنوب إسرائيل، لافتا إلى أن الصاروخ السوري الطائش لم يصب مفاعل ديمونة ولم يقترب منه.





وأضاف: "لا خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري، وهاجمنا بطاريات صواريخ في سوريا ردا على الهجوم الصاروخي".





إلى ذلك، أفاد الإعلام السوري، بإصابة 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على محيط دمشق.





وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في قرية بالقرب من المفاعل النووي الإسرائيلي.



