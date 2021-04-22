طارق سليمان: أرفض تحميل الشناوي مسئولية هزيمة الأهلي أمام سموحة









أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاصة، أن محمود حمدي حارس مرمى الفريق الفيومي، كان أحد نجوم مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لكأس مصر، مشيرًا إلى أنه نجح في قيادة فريقه إلى الدور ربع النهائي.





وتحدث في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لا يمكن أن يحمل محمد الشناوي مسئولية هزيمة الأهلي من سموحة، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يكون أسرع من ذلك في العودة إلى مرماه، وكان يشعر بالاطمئنان لوجود أكرم توفيق وعمرو السولية مع حسام حسن، لكن الأخير نجح في خطف الكرة، كما أن الشناوي تعود على التقدم عندما يتأخر الأهلي في النتيجة.



