بعد انسحابهم.. السوبر الأوروبي يدرس مقاضاة الأندية الإنجليزية









كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قرار إدارة السوبر ليج بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة بشكل رسمي.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن أندية توتنهام وأرسنال وليفربول وتشيلسي وقطبي مانشستر كانت قد أعلنت إنسحابها من البطولة بشكل رسمي بسبب الضغط عليهم.





وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة السوبر ليج تدرس مقاضاة الأندية الإنجليزية بعد انسحابها من البطولة.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن كان 12 نادياً أوروبياً قد أعلنوا يوم الأحد إنشاء السوبر ليج وهي: مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام و برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإنترميلان وميلان ويوفنتوس.



