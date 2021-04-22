"الامتحانات أونلاين" هاشتاج من أولياء الأمور لخوض الامتحانات عن طريق الإنترنت













انتشر منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا "تويتر" هاشتاج "الامتحانات أونلاين"، حيث طالب أولياء الأمور من المسؤولين عن الملف التعليمي في مصر أن تكون الامتحانات أونلاين عن طريق الإنترنت حفاظًا على أرواح الطلاب من انتشار وباء كورونا الذي ينتشر من خلال التجمعات، معللين ذلك بأن هناك ما يقارب ٢ مليون طالب بمصر سيخوضون الامتحانات في نفس الوقت مما سيساعد على انتشار الوباء ومهددًا بصحة وأرواح للطلاب وأولياء الأمور في نفس الوقت، لذلك دعا كل أولياء الأمور أن تكون الامتحانات أونلاين حفاظًا على أرواح الجميع.









وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم إن الامتحانات ستكون خلال شهر أبريل لجميع صفوف النقل.



