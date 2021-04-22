تناوبوا على اغتصابها 5 ساعات.. اعترافات أحد المتهمين بالاعتداء على فتاة بالمطرية

أدلى المتهمون الثلاثة في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية، باعترافات تفصيلية، أمام رجال المباحث.





وقال المتهم الأول ويدعي" ياسر.ا"، 35 سنة، إن الضحية جارتهم بنفس المنطقة وكانوا قليلًا ما يرونها تنزل من العقار، ويوم الواقعة كانوا عائدين من عملهم حيث يعملون سائقي ميكروباص، ورأوها في الشارع في تمام الساعة 6 صباحا، فاختطفوها في سيارة ميكروباص وأخذوها داخل منزل المتهم الثاني وتناوبوا على اغتصابها لمدة 5 ساعات.





وتابع المتهم في اعترافاته، أنهم تركوها في حالة إغماء، وبعدما استردت وعيها تركوها في الشارع، وهرب المتهم الثالث إلى محافظة القليوبية، وظنوا بذلك يهربون من المسائلة القانونية خاصة أن الضحية مصابة بإعاقة ذهنية وظنوا أنها لن تعترف بما حدث.





وشهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية حيث أقدم 4 أشخاص على اغتصاب فتاة معاقة ذهنية.





وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة متهمين وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع.





وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.





وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتمكنوا من القبض على اثنين من المتهمين سائقين ميكروباص، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.