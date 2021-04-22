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أبرزها الأبيض.. إنجي الانجباوي تكشف خطوط الموضة لصيف 2021

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تأخذ الموضة والأزياء حيزا كبير في أذهان الناس، حيث تعتبر الموضة عالم تطور على مدار السنين لتصبح واحدة من أهم التيارات في عالمنا، فمنذ عدة سنوات ظهر مصطلح «مدونة الموضة»، مع الوقت أصبحت مجموعة منهن يتصدرن المشهد ليتحولن إلى نجمات، لديهن القدرة على التأثير، ويمتلكن الأدوات لوضع معايير إطلالة الفتاة العربية وتغيير فكرها.


وقالت مدونة الموضة الشهيرة إنجي الإنجباوي، إن ما دفعها لأن تكون لها مدونة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، حبها للتنسيق الملابس و هو ما حفزها للدخول لعالم الموضة، مشيرة إلى أنها بدأت كعارضة ازياء للملابس المحتشمة ومنها إلى مشاركة الازياء اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضافت :«من الأساسيات في خزانة أي سيدة القميص الابيض بأزرار فهو يمكن ان ينسق باكثر من طريقة في جميع الاوقات والمناسبات مع بعض التغييرات فهو لا غني عنه، الجاكيت الجينز من الاساسيات ايضا خصوصا المرأة العاملة فهو يواكب الموضة دائما».


وتابعت: «ومن الاكسسورات التي تضفي لمسات من التجدد على اطلالتنا هو الحزام الجلد العريض فهو يساعد على تحديد الخصر وإظهار الإطلالة بشكل مميز، ألوان الصيف 2021 ألوان مبهجة وليس من الصعب ارتداء ملابس بمثل هذه الالوان، الأحمر والأخضر واللافندر بدرجاتهم والأزرق الكلاسيكي الصريح فهذه الألوان تسيطر على تصميمات 2021».


وتقول ايضا إن "ختيار الملابس المناسبة ليس بالأمر الصعب فمعرفة شكل جسمك اذا كان ساعة رملية اوتفاحة أو مستطيل أو غيره سوف يسهل اختيار القطعة المناسبة".

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