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درة تخطف الأنظار فى "بين السماء والأرض" والجمهور يشيد بأدائها

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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استطاعت الفنانة درة أن تخطف الأنظار فى مسلسل "بين السماء والأرض"، الذى تدور أحداثه حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى.


ولفتت درة إعجاب الكثير من جمهورها، حيث ظهرت بشخصية "علا"، وهى زوجة الفنان هانى سلامة، واعتمدت على نيولوك جديد، حيث ارتدت الحجاب، وكانت من أبرز التعليقات التى قيلت عنها"نجمة السهل الممتنع، طول عمرك نجمة".


يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض"مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

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