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محمد الصباحي لـ"الفجر الرياضي" : سيد عبد الحفيظ مُعاقب.. والشعار "وقع مني"

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف محمد الصباحي حكم مباراة الأهلي وسموحة، حقيقة دخول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للنادي الأهلي في مشادة كلامية معه عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقال "الصباحي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : بعد انتهاء المباراة لاحظت نزول سيد عبد الحفيظ إلى أرض الملعب سريعاً للاعتراض على طاقم التحكيم بلهجة شديدة.

وأضاف : اعتراض سيد عبد الحفيظ غير مسموح لذلك قررت رفع البطاقة الصفراء له، على الرغم من أن سيد عبد الحفيظ ليس له الحق في النزول لأرض الملعب لانه موقوف بقرار من لجنة المسابقات وحضر المباراة من المقصورة.

وواصل : تم كتابة جميع المخالفات في التقرير الخاص المباراة من بينها مخالفة سيد عبد الحفيظ وحصوله على إنذار للاعتراض على طاقم التحكيم.

وعن ارتداء محمد صباحي تيشرت بدون راعي قال في تصريحاته الخاصة للفجر الرياضي : للأسف شعار الراعي الخاص باتحاد الكرة المصري سقط مني أثناء الجري في المباراة.

وخسر الأهلي من سموحة بثنائية مقابل هدف أحرز هدف الأهلي حسين الشحات، بينما جاء هدفي سموحة عن طريق محمد حليمو وحسام حسن.

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