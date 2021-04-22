بيريز يثير القلق بشأن مستقبل زيدان مع ريال مدريد













آثار فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل بشأن مستقبل زين الدين زيدان مدرب الفريق مع الملكي.





وأوضح بيريز في تصريحات لإذاعة الكادينا سير، "لا أستطيع تخيل ريال مدريد بدون زيدان الموسم المقبل".





وتابع، "زيدان يوماً ما سيغادر وإذا فعل فهو يستحق المغادرة كأسطورة، سنقرر متى يكون ذلك، لكنه لن يستيقظ في الصباح ويتم طرده".



