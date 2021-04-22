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برلمان تشاد يدعم تشكيل مجلس عسكري انتقالي

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن البرلمان التشادي، دعمه لإعلان تشكيل مجلس عسكري انتقالي عقب مقتل الرئيس ديبي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفد أعلنت اللجنة الانتخابية، فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79،32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.

وكانت نسبة المشاركة بلغت 64،81 %. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام وهو يكشف عن النتائج الرسمية "الموقتة" إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة.

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جبهة القتال الرئيس ديبي إدريس ديبي

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