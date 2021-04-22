برلمان تشاد يدعم تشكيل مجلس عسكري انتقالي

أعلن البرلمان التشادي، دعمه لإعلان تشكيل مجلس عسكري انتقالي عقب مقتل الرئيس ديبي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.





وفد أعلنت اللجنة الانتخابية، فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79،32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.



