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صدمة روجينا بعد معرفة أن شبيهتها منار توأمها.. أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "بنت السلطان"

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ قليل على قناة النهار الحلقة الخامسة من مسلسل "بنت السلطان"، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.


وبدأت أحداث الحلقة بفلاش باك ، حيث ظهرت منار شبيهة روجينا "عزة" مع والدتها مروة عيد والذي تجسد شخصية 'سماح' وهي تخبر ابنتها منار بأن لها شقيقة توأم وهي عزة وأنها ابنة سلطان تاجر المخدرات والذي جسد شخصيته بيومي فؤاد ، وروت لها القصة كلها وهي أن والداها كان يتاجر في المخدرات ولكنها لم تتحمل العيش معه بعد معرفته على حقيقته بعد زواجها منه ، وحدثت مشاجرة بينهما فقام بطلاقها دون أخد أبنائها معها ، فذهبت وبعدها بأيام عادت لتأخذهم دون أن يعرف ولكنها لم تعرف ووجدت منار على سلم المنزل والذي قد أرسلها السلطان لتشتري له إفطار فأخذتها وهربت بها إلى القاهرة ، فتزوجها وكتب منار على اسمه وطلب منها أن تنسي الماضي وتبدأ حياة جديدة معه.


وتوالت الأحداث ووصلت روجينا 'عزة' هي وشقيقها عمر 'محمد مهران' إلى منزل لها وعندما رأت صورة والداتها على الحائط وسأل عمر عن من في الصورة وأخبرها أنها والداتها وتفاجأت بأنها أمها وعرفت أن منار شقيقتها وشعرت بصدمة وانهيار شديد إذ أن والداتها تركتها وأخذت شقيقتها منار وذهبت وعاشت حياة غنية ولم تسأل عنها طوال حياتها ، فقامت بعتاب والداتها وهي تنظر إلى صورتها ثم قامت بكسرها حتى أغمى عليها.


وجاء إليها أحمد مجدي 'حسام' ووجدها ملقاه على الأرض ، وتحدثت معه وأخبرته أن تريد أن تتعالج وتعود لحياتها وقررت أن تعيش علي أنها منار وليست عزة.


وانتهت أحداث الحلقة بإنهيار زوجه باسم سمرة 'حمو الرحماني' بسبب ضياع طفلها أشرف ويتضح أنه تم خطفه مقابل الحصول على مبلغ من المال.


يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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