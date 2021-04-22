بيريز يعلق على فشل دوري السوبر ويهاجم رئيس الاتحاد الأوروبي













عبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن حزنه الشديد بسبب فشل بطولة دوري السوبر الأوروبي.





وقال بيريز في تصريحات عبر إذاعة الكادينا سير، "أنا حزين وأشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لقد عملنا على مشروع السوبر ليج لمدة ثلاث سنوات لمحاربة الوضع الاقتصادي الذي نمر به".





وتابع، "كنا نعمل الليلة الماضية حتى الساعة الواحدة صباحاً، لقد عملنا لسنوات عديدة في هذا المشروع، ربما لم أوضح ذلك جيداً، ربما".





واستكمل، "السوبر ليج كان مشروع لكسب المزيد من المال، الدوريات المحلية لم تكن أبداً تحت أي خطر وتهديد وأردنا فقط إستبدال تيار دوري أبطال أوروبا لأنها قديمة ولم تعد تعمل".





واضاف، "من بين الفرق الـ12 خسرنا 650 مليون الموسم الماضي".





وأشار، "لم أر قط مثل هذه العدوانية من جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض من رؤساء الدوري الإسباني، بدأ الأمر وكأنه شيء مُدبر، أريد رئيساً متعلماً لرئاسة الاتحاد، ولا يهين ولا يتحدث كما فعل في الأيام الماضية، نحن في أوروبا ديمقراطية، يجب ألا تكون المواجهة بهذه الطريقة".





وأردف، "نحن نعمل فقط على إنقاذ كرة القدم بعد هذا الوباء أنخفض دخل مدريد من 900 مليون إلى 600 مليون هذا العام، لقد عملنا بجد على شيء يرضي الجميع وتوقعنا مثل هذا الرد".





وأكد، "كان هناك شخص في الأندية الستة الإنجليزية لم يكن لديه الكثير من الاهتمام، بدأ ذلك يؤثر على الآخرين، كان هناك قلق، أحد الأندية الإنجليزية لم يكن مقتنعاً حقاً أبداً".





وكشف، "إذا لم ينجح هذا المشروع سوف نعمل على مشروع آخر، لقد حاولت الأندية الإنجليزية فعل شيء ما، لكن قيل لهم إنهم يقتلون كرة القدم، لكن لا يوجد حل آخر غير السوبر ليج أو أن شخصاً ما يخترع شيئاً آخر".





واسترسل، "إنهم أنسحبوا بسبب قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتقديم عرض وهو ما فاجأني. لا أريد الدخول في الأمر ومناوشات مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكنه يحتاج إلى أن يكون قادراً على التحدث، كان الأمر كما لو أننا قد ألقينا قنبلة، لم يسمحوا لنا بشرح".





وأتبع، "السوبر ليج لم يتوقف، العقود التي وقعت كانت بين أشخاص يعلمون كل شيء والآن قررنا إيقاف المشروع بشكل مؤقت ونواصل التفكير وشرح البطولة بشكل أفضل".



