كيف جسدت دراما رمضان 2021 صورة الفتيات المحجبات





انتشر الحجاب بشكل كبير في التسعينيات حتى صار الغالب على ملابس النساء المسلمات، إلا أن الدراما التليفزيونية كانت تتجاهله، أو بمعني أصح كانت تضعه فى شخصيات معينة مثل بنات الريف والصعيد.





وشهدنا هذا العام أن الحجاب فرض نفسه على أغلب مسلسلات رمضان، وارتدته شخصيات متنوعة ومختلفة، ولم تتوقف على بنات الريف أو الصعيد كما كان من قبل.





وفى هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز النجمات التى تألقن بالحجاب فى دراما رمضان.







_درة:





ظهرت النجمة درة بشخصية علا فى مسلسل "بين السماء والأرض"، وهى زوجة الفنان هانى سلامة، وتتميز بالالتزام والهدوء.





"بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.





حنان مطاوع:



بينما ظهرت الفنانة حنان مطاوع، بدور فتاة تحجبت عندما كبرت، وهى فتاة مثل الفتيات التى تلتزم بتعليمات دينها دون تشدد، وتحب الإرهابي "رمزي"، التى يجسد دوره الفنان طارق لطفي.





مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.



وتدور أحداثه حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.



نسرين طافش:



وتجسد نسرين طافش شخصية «رحاب» وهى فتاة ريفية محجبة والدها رجل ميسور الحال، ورغم أنها تعلمت فى المدينة إلا أنها تنتمى لبيئتها الريفية.



ويشارك فى بطولة «المداح»، بجانب الفنان حمادة هلال، كلا من أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، هادى خفاجة، حنان سليمان، محمد عز، محسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.





تارا عماد:





ظهرت تارا عماد فى مسلسل "ضد الكسر" فى أولى حلقاته بشخصية "ملك" التى تشبه الكثير من الفتيات المحجبات فى عصرنا الحالى، ومع تطور الأحداث تظهر بشخصية الفتاة الحقودة التى كانت تختبئ وراء وجهها البريء.







تدور أحداث مسلسل ضد الكسر، في إطار العلاقات الاجتماعية، حيث تعاني سلمى، من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، وتنشأ بينهما الخلافات والمشكلات بشكل دائم، المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، نور إيهاب، ومنا عادل، تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد.





مني زكي:



بينما النجمة مني زكي تجسد دور سيدة متزوجة غير محجبة ولكن عندما تسافر إلى أمريكا، وتستلم وظيفة فى إحدي الشركات، جميع العاملين بها مرتدين الحجاب، ولكن صاحب العمل لايجبرها على ارتداء الحجاب، ولكنها سوف ترتديه وهذا ماظهر فى البرومو الخاص بالمسلسل.



مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



