مخلص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "حرب أهلية" لـ يسرا





ويسرد لكم "الفجر الفني" أبرز احداث الحلقة التاسعة





1 ـ يسرا تحاول استدراج ابنتها جميلة عوض لتعرف ما سبب خلافها مع "نادين" سنتيا خليفه، أو السر وراء بقائها في منزلها.



2ـ كتمان فريدة "أروى جودة" عن خيانة زوجها يوسف "باسل خياط"، وتتفق معه على بيع المستشفى الذى نصب فيها على مريم.



3ـ هدد عزيز طليق مريم، زوجته نادين "سينيتا خليفة" أنه سيطلقها إذا اكتشف أنها سبب فى زعل ابنته تمارا ومغادرتها للمنزل وذهابها لكى تعيش مع مريم.



4 ـ ذهبت "تمارا" جميلة عوض لوالدة "زياد" محمود حجازى لكى تكشف لها عن العلاقة التي بينه وبين "نور" مايان السيد وأنها ابنة إحدى العاملات في المنزل.



5ـ ذهاب يوسف وفريدة لـ أخذ المستشفى من مريم.



6ـ يذهب زياد ويتحدث مع والدته ويكشف لها أنها يريد الزواج من نور، لتهدده إذا استمر في هذه العلاقة.



7ـ وانتهت احداث الحلقة على اكتشاف نادين أنها حامل بعد غياب 3 شهور.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.



عرضت قناة "سي بي سي" الحلقة التاسعة من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.