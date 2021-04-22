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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو
الخميس 22/أبريل/2021 - 04:10 ص
علي ماهر حلمي
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وقع منتخب مصر الأولمبي فى مجموعة نارية رفقة منتخب اسبانيا ومنتخب الارجنيتن بالإضافة إلي منتخب أستراليا فى منافسات أولمبياد طوكيو 2021.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو والتي جاءت كالتالي حسب ما أعلن الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو:
الجولة الأولى: مصر أمام إسبانيا 22 يوليو 9:30 صباحا.
الجولة الثانية: مصر أمام الأرجنتين 25 يوليو 9:30 صباحا.
الجولة الثالثة: مصر امام أستراليا 28 يوليو 1 ظهرا.
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