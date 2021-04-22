بيريز يفجر مفاجأة كبرى لجماهير ريال مدريد













فجر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مفاجأة كبرى لجماهير النادي، بشأن تجديد أحد نجوم الفريق.





وأكد فلورنتينو بيريز أنه تم تجديد عقد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، منذ فترة طويلة ليستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل.





وأوضح بيريز في تصريحات لإذاعة الكادينا سير، "قمنا بتجديد عقد مودريتش منذ فترة طويلة، ولكن لم يحدث الشيء نفسه مع سيرخيو راموس، لا أعرف السبب".





وتابع، "سنبحث أمر تجديد عقد راموس، نحن نريد إنهاء الموسم ونطلب من لاعبينا بذل جهد كبير، أنا أحبه كثيراً ولكن تجديد عقده يعتمد عليه، علينا أن نعتني بوضعنا المالي".





واستكمل، "وضع راموس لا يعتمد عليه فقط بل يعتمد أيضاً على ريال مدريد وبعض اللاعبين يأخذون رواتبهم وسنبيع بعض اللاعبين وسنفعل بعض الأشياء، لذلك هناك الكثير من العوامل".



