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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز
الخميس 22/أبريل/2021 - 04:33 ص
محمد زويد
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يستعد نادي الإتحاد السكندري لاستضافة بيراميدز في تمام التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، الرابع والعشرين من أبريل الجاري، على ستاد الإسكندرية في إطار الإسبوع الثامن عشر من الدوري الممتاز.
ويدخل بيراميدز اللقاء وهدفه تصحيح مساره في مشوار الدوري، بعد التعادلين في الجولتين الأخيرتين أمام مصر المقاصة بهدف لكل منهما وغزل المحلة بهدفين لمثلهما.
في حين يطمح لاعبي المدرب طلعت يوسف في فرض سيطرتهم على اللقاء مستغلين عامل الأرض،
من أجل اقتناص الثلاث نقاط لضمان تواجدهم ضمن الأربعة الكبار في هذه النسخة من المسابقة.
ويحتل بيراميدز المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 17 لقاء فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في مباراتين.
على الجانب الآخر يتواجد الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 17 لقاء حيث استطاع الإنتصار في 8 وتعادل في 4 وتلقى الخسارة في 5 مواجهات خاضها حتى الآن.
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