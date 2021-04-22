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نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المناشي - الخطاطبة

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:54 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذه للأعمال، طريق المناشي الخطاطبة بنطاق مركز ومدينة منشأه القناطر، لمتابعه حاله النظافه والأشغالات.

وشدد "الشهابي"، على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والأشغالات أولا بأول.

كما تابع نائب المحافظ خلال جولته، الموقف التنفيذي لمشروع خطوط المياه الخارجة من محطة مياة الشرب بمدينة منشأة القناطر.

وجه نائب المحافظ لمسؤلي الشركة المنفذه للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده منها للمواطنين، وسرعه وضع طبقة أسفلتية لأعاده الشئ الي أصله بالمناطق المنتهي بها أعمال مد خطوط المياه وفقا للجدول الزمني المحدد في هذا الشأن وللتيسير أمام حركه السيارات على الطريق.

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