ثورة من جماهير عملاق الدوري الإنجليزي





يخطط جمهور أرسنال الإنجليزي للإحتجاج على مالك النادي ستان كروينكه، على خلفية الإعلان عن انضمام فريقه إلى دوري السوبر الأوروبي، قبل الإنسحاب منه بعد 48 ساعة فقط.

وكان ستان كروينكه قد أعلن انضمامه للفرق المؤسسة لبطولة الدوري السوبر الأوروبي، قبل أن يعلن انسحابه منه بعد 48 ساعه فقط من الإعلان، رفقة كل الفرق الإنجليزية المشاركة.

وبحسب ما أشارات إليه صحيفة "ميرور" فإن انضمام الأرسنال لدوري السوبر الأوروبي آثار سخط مشجعيه كغيرهم من جماهير الفرق الستة الكبرى في إنجلترا، باعتباره إهانة لكرة القدم بشكل عام وللكرة الإنجليزيه بشكل خاص، بالإضافة إلى اعتباره مشروعا مدمرا لأعراف كرة القدم.

وبرغم إعلان الفريق الإنجليزي انسحابه من البطولة رفقه كل الفرق الإنجليزية الأخرى، إلا أن جمهور المدفعجيه ينوى التعبير عن سخطه من مالك النادي من خلال احتجاجات قبل مباراة الفريق الجمعة المقبله أمام ايفرتون ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لمنشورات مناصري الأرسنال على منصات التواصل الإجتماعي، فإنهم يهدفون إلى طرد كروينكه من النادي، ليستمر بذلك اضطراب العلاقه بين الطرفين منذ انتقال ملكية النادي الإنجليزي لرجل الأعمال الأمريكي .