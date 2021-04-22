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بيكي يرفض فكرة السوبر الأوروبي

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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أعرب جيرارد بيكي نجم دفاع برشلونة الإسباني عن رفضه لفكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي في الساعات الماضية وأكد أن الكرة ملك للجماهير.
وأعلنت الأندية الإنجليزية الستة المشاركة في البطولة, وهي : مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي بالإضافة إلى إنترميلان وميلان ويوفنتوس الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني انسحابهم رسميًا ليتبقى ناديان فقط، هما ريال مدريد وبرشلونة.
وقال بيكي في تصريحات نقلها برنامج Universo Valdano  الإسباني: "رئيس برشلونة تولى المسئولية في ظل ظروف اقتصادية سيئة للغاية وسيتخذ أفضل قرار ممكن للنادي".
وأضاف: "من وجهة نظري كلاعب، فدوري السوبر الأوروبي ليس قرارًا إيجابيًا لعالم كرة القدم على المدى القصير".
واختتم بيكي تصريحاته قائلا:" هل تريدون أن أشبيلية وفالنسيا وإيفرتون وليستر ونابولي يختفون؟ لأن هذه الأندية ستكون قيمتها صفر إذا تم اعتماد البطولة".

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