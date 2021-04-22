عائق يمنع فليك من تدريب منتخب ألمانيا





ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الطريق لن يكون سهلًا أمام تولي هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني تدريب المنتخب الألماني في حالة تأكد رحيله عن الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت شبكة سكاي سبورت ألمانيا إلى أنه على الرغم من ارتباط فليك بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023 إلا أنه أبلغ مسئولي الفريق البافاري برغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي وهو ما قوبل بالرفض حتى الآن.

وألمحت الشبكة الألمانية أنه هناك احتمال لتعيين فليك مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا خلفًا لمواطنه يواكيم لوف الذي أعلن ترك منصبه فور نهاية مشوار الماكينات الألمانية في بطولة يورو 2020 التي تم تأجيلها للصيف المقبل.

وأفادت الشبكة الألمانية بأنه يوجد عائق يحول بين فليك ومنصب المدير الفني للمنتخب الوطني يتمثل في عدم رغبة الاتحاد الألماني لكرة القدم في دفع أي مقابل مادي مقابل التعاقد مع مدير فني جديد.

وسلطت الشبكة الألمانية الضوء على تصريحات فريتز كيلر رئيس الاتحاد لصحيفة سبورت بيلد بأنهم لن يدخلوا في مفاوضات مع مدير فني مرتبط بأي عقد دون أن يُسمي فليك.

وأكدت الشبكة الألمانية أن مسئولو الاتحاد الألماني يرغبون في تجنب التفاوض مع مدير فني مرتبط بعقد لعدم الاضطرار لدفع مقابل مادي مقابل فسخ هذا العقد.

وأوضحت الشبكة الألمانية أنه في الوقت ذاته من غير المحتمل أن يوافق مسئولو الفريق البافاري على رحيل فليك قبل نهاية عقده بدون الحصول على تعويض مالي.

ولفتت الشبكة الألمانية أنه بذلك سيتحتم على فليك التوصل لاتفاق مع مسئولي بايرن ميونخ لفسخ العقد بالتراضي بينهما حتى يتمكن من تدريب منتخب بلاده بأريحية.



