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يوفنتوس يستهدف التعاقد مع مدرب بايرن ميونخ

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الذي اقترب من مغادرة البافاري في الموسم الجديد.

تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع فليك 

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب المدرب الألماني هانز فليك من مغادرة بايرن ميونخ، وذلك بعدما أبدى رغبته لمسؤولي ناديه في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن منتخب ألمانيا لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع المدرب الذي قاد بايرن ميونخ لحصد السداسية التاريخية، بل دخل يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات قوية مع فليك.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي يوفنتوس الإيطالي أبدوا  اهتمامهم بالتعاقد مع فليك، لخلافة الإيطالي أندريا بيرلو بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة  يوفنتوس يرغب في جلب فليك إلى ملعب أليانز، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الكروي الجديد.

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