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قلق في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي برشلونة سيدخل مواجهة خيتافي اليوم الخميس، بحذر شديد حتي لا يخسر جهود الثنائي ليونيل ميسي وفرينكي دي يونغ.

ويلتقي برشلونة مع نظيره خيتافي في إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، على ملعب الكامب نو، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس الملك مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثنائي ليونيل ميسي وفرينكي دي يونغ، في رصيدهم 4 بطاقات صفراء، وبالتالي سيخوضان مباراة خيتافي بحذر شديد.

وأشارت الصحيفة: في حالة حصول أيًا منهما على بطاقة جديدة، سيغيب عن مواجهة فياريال في الجولة الـ 32، وتعد من أصعب المواجهات المتبقية للفريق الكتالوني في الليغا.

وأتمت: ان النجم الهولندي حافظ على هدوءه ولم يتلق البطاقة الخامسة خلال 9 مباريات ماضية، بينما ظل ميسي ببطاقاته الأربعة في آخر 5 مباريات.

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