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نجم بايرن ميونخ على أبواب ريال مدريد

الخميس 22/أبريل/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 ذكرت تقارير صحفية أن النمساوي دافيد ألابا مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني بات قريبا من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الاسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن المدافع النمساوي لم يوقع مع ريال مدريد حتى الآن ولكنه سوف يحصل على اتفاق قريبًا مدته 5 سنوات لكي يبدأ مشواره بالفريق الأبيض، مشيرة إلى أن توقيع العقود قد يتم بشكل رسمي في الأسابيع المقبلة.

ومع احتمال وصول ألابا، سينجح ريال مدريد في تدعيم الدفاع في ظل غموض موقف سيرجيو راموس قائد دفاعات الفريق، وقد تكون تلك خطوة كبيرة تمهد الطريق أمام رحيل المدافع الاسباني عن صفوف الفريق

ولم يجدد سيرجيو راموس تعاقده مع ريال مدريد حتى الآن بسبب فشله في الوصول إلى اتفاق مع إدارة النادي مما يجعله على أعتاب مغادرة النادي الملكي.

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