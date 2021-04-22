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فرمان من كارتيرون تجاه لاعبي الزمالك

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر اتباع نظام التدوير بين اللاعبين في المشاركة بالمباربات، بداية من مواجهة الإنتاج الحربي، غدا الخميس.

وجاء قرار كارتيرون بتطبيق "التدوير" في الفترة المقبلة نظرا لأن الفريق سيخوض لقاء كل ثلاثة أيام، وسيكون هناك إجهاد في حالة مشاركة مجموعة معينة بصفة مستمرة، كما أنه يرغب في تجهيز كل العناصر، من أجل التواجد والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

كما استقر الفرنسي علي إجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال المرحلة المقبلة، بعدما خسر أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يعود محمد ابو جبل لحراسة المرمي بدلا من جنش، ومحمد عبدالشافي بدلاً من أحمد فتوح، ومحمد عبدالغني بدلاً من محمود علاء، وحمزة المثلوثي سيتواجد أساسيا أيضا خلال الفترة المقبلة.

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