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نجم الأهلي يقترب من الاحتراف الأوروبي

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب المحترف المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء صوب أحد الأندية الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل ديانج عن الأهلي في الصيف المقبل

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن وجود تواصل بين إدارة الفريق الفرنسي ومسؤولي النادي الأحمر لمحاولة الحصول على خدمات المالي آليو ديانج في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يترقبوا  وصول عرض رسمي للتعرف على المقابل المادي المعروض من أجل الموافقة على رحيل المالي ديانج في الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر أن مسؤولي لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق قد تمكنوا من تمديد عقد أليو ديانج مع حصول اللاعب على وعد بالاحتراف حال وصول عرض جيد لضمه.

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