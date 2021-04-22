من سيواجه الأهلي؟.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





تمكنت 8 فرق من 6 دول مختلفة من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي, وهم: سيمبا التنزاني والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي والأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ومولودية الجزائري.

ومن المقرر أن إقامة قرعة دور الثمانية من البطولة الإفريقية بالإضافة إلى قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الحالي في القاهرة.

وتمكن الأهلي من حسم تأهله إلى دور الثمانية من دور الثمانية من بطولة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ختام دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني المتصدر بواقع 13 نقطة في المركز الأول.



