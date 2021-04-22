Advertisements

من سيواجه الأهلي؟.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 22/أبريل/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

تمكنت 8 فرق من 6 دول مختلفة من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي, وهم: سيمبا التنزاني والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي والأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ومولودية الجزائري.
ومن المقرر أن إقامة قرعة دور الثمانية من البطولة الإفريقية بالإضافة إلى قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الحالي في القاهرة.
وتمكن الأهلي من حسم تأهله إلى دور الثمانية من دور الثمانية من بطولة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ختام دور المجموعات في البطولة الأفريقية.
وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني المتصدر بواقع 13 نقطة في المركز الأول.

أخبار تهمك

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لجماهير ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير: جماعة مسلحة تسيطر على مدينة قريبة من سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 8 ساعات

محمد الصباحي لـ"الفجر الرياضي" : سيد عبد الحفيظ مُعاقب.. والشعار "وقع مني"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر