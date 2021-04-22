تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





يترقب عشاق الكرة الأفريقية وتحديدا الأهلي قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسمت أندية سيمبا التنزاني والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي مكانها في التصنيف الأول في القرعة بعد تصدرها لمجموعاتها في حين تحتل أندية الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ومولودية الجزائر في التصنيف الثاني بعد احتلالها مركز الوصافة في مجموعاتها.

ومن المنتظر أن تقابل الأندية أصحاب المراكز الأولى في المجموعات مع الأندية أصحاب المركز الثاني ولا يمكن أن يتقابل ناديان لعبا معا في نفس المجموعة ولكن يمكن أن يتواجه ناديان من نفس البلد كما ستقام مباريات العودة من دور الثمانية على ملعب الفرق أصحاب المراكز الأولى في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أحد الأندية الثلاثة التي تصدرت مجموعتها، وهم :الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



