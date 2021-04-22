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موعد مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز
الخميس 22/أبريل/2021 - 07:01 ص
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، على أرضية ملعب الإنتاج الحربي (الأهلي وي السلام).
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة، في حين يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
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