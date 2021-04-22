وسط مفاجآت.. كارتيرون يُحدد تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، على أرضية ملعب الإنتاج الحربي (الأهلي وي السلام).





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة، في حين يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.





خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحازم إمام.





خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.



