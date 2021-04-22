الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 22 إبريل 2021، تاسع أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء.

- طقس حار على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.