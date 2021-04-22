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شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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فجّر مؤمن زكريا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل عن قرب عودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

 

وكان المهندس محمد مغربي أحد كبار مشجعي الأهلي قد تحدث عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، عن أزمات المارد الأحمر وذلك بعد الخسارة أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى حاجة الفريق للتعاقد مع جناح مهاري ميز خلال الفترة المقبلة.

 

وردّ مؤمن زكريا عبر التعليقات على هذا المنشور قائلا "الجناح موجود بس إن شاء الله مسألة وقت".

 

وتفاعل عدد كبير من الجماهير على تعليق مؤمن زكريا متمنين له الشفاء العاجل والعودة قريبا للملاعب.

 

كان الأهلي قد تعرض للخسارة أمام سموحة مساء الأربعاء بهدفين لهدف في الجولة 11 المؤجلة من الدوري الممتاز.


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