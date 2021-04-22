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عرض فرنسي لخطف قاطرة الأهلي الإفريقية

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب أحد نجوم الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد اهتمام أحد الأندية الفرنسية بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن وجود تواصل بين إدارة الفريق الفرنسي ومسؤولي النادي الأحمر لمحاولة الحصول على خدمات المالي آليو ديانج في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يترقبوا وصول عرض رسمي للتعرف على المقابل المادي المعروض من أجل الموافقة على رحيل المالي ديانج في الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر أن مسؤولي لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق قد تمكنوا من تمديد عقد أليو ديانج مع حصول اللاعب على وعد بالاحتراف حال وصول عرض جيد لضمه.

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