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خبر سار لنيمار وباريس قبل موقعة مانشستر سيتي

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن بشرى سارة للنجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، وذلك قبل مباراة فريقه مع مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار قد يتمكن من خوض مباراتين متتاليتين، قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة، أن هذا الأمر لم يحدث منذ شهر يناير الماضي، عندما شارك نيمار في الفوز على آنجيه بهدف، ومونبيلييه برباعية، بالإضافة للخسارة أمام لوريان، أيام 16 و22 و31 من ذلك الشهر على الترتيب.

وأشارت الصحيفة، أن بعدها تلك المباريات ابتعد اللاعب البرازيلي عن المشاركة مع باريس سان جيرمان لما يقارب الشهرين، بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة، أن نيمار يُتوقع أن يشارك أساسيًا ضد آنجيه، في دور الثمانية لكأس فرنسا، ثم في مواجهة ميتز، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي.

 

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